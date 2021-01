Pierre COQ

Je dédie ma carrière à l'administration des associations, des établissements culturels et toute structure en prise au changement et suis présentement à la recherche de nouvelles perspectives, qui me permettent d'allier mes compétences en pilotage et gestion d'activités à un projet d'établissement motivant auprès duquel je fais valoir mon dynamisme et engagement.



Mes compétences :

Culture

Administration et comptabilité

Marchés publics

Pilotage d'activité

Contrôle de gestion

Accompagnement au changement