Pierre-Edouard BESSE

Après un bref séjour en tant qu'engagé dans l'armé de l'air pour devenir pilote, je me suis converti à l'informatique.

Juste après mon BAC Electrotechnique, j'ai suivi une formation de technicien micro.

Curieux de nature, j'ai à mon actif la conception de nombreuses cartes informatiques (partie matérielle et logicielle) à base de micro controleurs.



J'ai découvert le monde des télécom assez rapidement, avant de décider de travailler à mon compte.



J'ai alors fondé une société qui développait un environnement complet sous Unix permettant de créer des applications vocales.



Ce serveur a été vendu à France Télécom (services Résiliés, Transférés et Dénumérotés via un client (FIME SA)), dans des banques au Maroc et en Italie, mais également à des fournisseurs de services à valeurs ajoutées (0892, 0899, etc.) en France et au Mexique.



J'ai vendu ma structure à mon plus gros client, la société NewTech basée sur Toulouse et Paris.



Pour leur compte, j'ai été amené à :

- Mettre en place un centre serveur audiotel sur Paris, puis

Toulouse.

- Mettre en place un centre serveur audiotel sur Mexico.

- Créer une équipe d'exploitation

- Créer un département Recherches et Développements qui a obtenu une aide de l'ANVAR de 350K€ pour développer une carte de télécommunications.

- Créer le centre serveur SMS+ sur Mexico.



Nos chemins se sont alors séparés, et ce en tout amitié.

J'ai écrit un roman policier "Le complot Tibère" se déroulant à Rome, en 24 après JC. Cet ouvrage a été édité par City en 2007.



J'ai ensuite rejoint l'équipe d'EchoPhone pour mettre en œuvre des services 3G (appels VISIO), de services WEB destinés à la mobilité (optimisés pour les différentes familles de portable, iPhone, Android) et SMS+.



J'ai créé en 2011 la société Smartlook, qui a mise en place des solutions vidéos pour mobiles et édite actuellement des services audiotel ou SMS+.



J'ai remplacé windows par linux sur mes machiens professionnelles et personnelles, ce qui a amélioré fortement ma qualité de vie.



Mes compétences :

3G

SMS