Pierre-Edouard BRAILLON

Graphiste de talent connu sous le nom de " monsieurpomad " vous propose d'élever votre communication.

Choisir " monsieurpomad " s'est faire le choix d'une vraie sensibilité et d'un soin tout particulier apporté au niveau de la précision et de la qualité.



Pouvoir vous créer une identité visuelle accessible, qui traduit qui vous êtes et qui ne laisse pas indifférent, c'est ma passion.



Graphiste designer diplômé de l'école Arts Appliqués Bellecour de LYON.



Auto-entrepreneur depuis juin 2010 dans la région du 71, mon métier me permet de traverser les frontières.



A la fois créatif et à l'écoute, je vous propose :



- illustration

- logo

- identité visuelle

- flyer / affiche

- carte de visite

- site internet

- photographie et retouche photo



N'hésitez pas à me contacter pour chaque besoin, nous étudirons ensemble la faisabilité de votre projet.



Mes compétences :

Artiste numérique

Photographe