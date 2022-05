Pierre-Edouard CIROUGE

Je suis un jeune chef de projet dynamique, toujours désireux d'apprendre et d'aller plus loin dans l'univers de la communication.



Après des premières expériences réussies en agence de publicité, j'ai souhaité toucher à toutes les problématiques, et ce afin d'être opérationnel à 360°.

Relations Presse, digital, community management, média planning, print, web et événementiel, je me suis efforcé tout au long de ma formation ainsi que de mes expériences professionnelles, de me constituer une culture solide dans tous les domaines.