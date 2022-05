Pierre-Edouard GARNIER

Diplômé d’une école de commerce, consultant indépendant depuis 1981 dans le domaine de la gestion et des systèmes d’information (logiciels de gestion et d’activité, intranet, Internet, réseaux sociaux), et pour des organisations de toute nature et de toute taille.



J'interviens depuis plusieurs années dans le secteur associatif, plus particulièrement dans le cadre de projets de migration, de mise en œuvre, ou d’audit, de base de données (donateurs, adhérents, bénévoles, etc.).



Je gère le blogArray (veille destinée plus particulièrement au secteur associatif).





Mes compétences :

Bases de données

Projets informatiques

Marketing associations

WEB

Projets internet

Intranet Outils collaboratifs

Windev

Cahier des charges

Intranet

Développement

Marketing

Pilotage projet

Consultant

Base de données

Facilitation

Access

Blog