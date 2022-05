Co-fondateur de Decodheure agence.



Observateur conscient et réactif.



Je trouve des réponses dans la lignée d'une culture acquise et sans cesse nourrit par ma soif de curiosité..



Mon expérience de 3 ans dans l' univers du haut de gamme me permet d'apporter méthode et exigence dans la réflexion et l' exécution des suivis de chantier.







Mes compétences :

Architecture d'intérieur

Décoration

Evènementiel et logistique