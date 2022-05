Pierre Edouard RICHOU

Gérant de TERRE & TRAVAUX et de RICHOU Investissement.



1) TERRE & TRAVAUX

Le spécialiste des travaux de Rénovation, de Maintenance et de construction neuve en Bâtiments Industriels, en Bâtiments de logistique et en agencement de Bureaux.

Simplifiez vous la vie pour la maintenance de vos locaux professionnels ou vos projets de construction !

C'est Gratuit et sans engagement !

Comme un service travaux externalisé, nous avons référencé pour vous des entreprises sérieuses spécialisées qui répondront spécifiquement à chacun de vos besoins de travaux ou de maintenance ou de projet de construction neuve, d'extensions... pour tous les corps d'états.

Nous référençons nos entreprises partenaires suivant des critères qualitatifs dans chacun des corps d'états afin de vous les présenter.

Celles ci s'engagent suivant un contrat et une charte de Référencement.

C'est pour vous le moyen GRATUIT de mettre en concurrence les entreprises que vous consultez lors de votre appel d'offres, avec des entreprises référencées suivant des critères qualitatifs, sur lesquelles nous vous apporterons des éléments pour en juger.

Nous sommes rémunérés non pas par vous mais par nos entreprises partenaires, comme étant leur commercial.

C'est 25 ans d'expériences professionnelles dans le secteur du bâtiment, mis à votre service pour tous vos travaux: Bureaux, bâtiments industriels, de logistique, ...

Des travaux de maintenance, de rénovation, des extensions, des constructions neuves

Nous intervenons pour tous types de travaux TCE

pour vos bâtiments industriels, logistique (maintenance industrielle, quais niveleurs, portes sectionnelles, bardages, étanchéité, menuiseries extérieures, joints dallages, contrôle d'accès, nettoyage ravalement façades, économie énergie des gamelles, électricité, plomberie, chauffage, travaux d'accès difficile, massifs béton, résine sol, ...)

Agencement de vos bureaux ...

Travaux intérieurs et extérieurs, VRD, espaces verts, ...

Nous pouvons vous apporter tous les métiers du bâtiment ainsi que la maîtrise d'œuvre, l'ingénierie, géotechniciens, acousticiens, thermiciens... nécessaires à vos projets de travaux

Alors contactez nous, notre service est gratuit et sans engagement.

Contactez nous au 03 20 63 73 83 ou au 06 98 800 835

2) RICHOU Investissement :

Nous sommes "Agent Immobilier" (carte T délivrée par la préfecture du Nord), spécialisés sur la vente d'investissements locatifs neufs.

Nous sommes basés à LILLE dans le NORD (59).

Les investissements locatifs que nous commercialisons sont positionnés sur toute la France et les DOM TOM

Nous répondons à toutes vos demandes sur le territoire français, même si vous êtes expatriés à l'étranger

Nous commercialisons des maisons des appartements, des logements en résidences,..., sur plans, c'est à dire en VEFA, "vente en état future d'achèvement", de nos partenaires qui sont des promoteurs immobiliers sur la France, comportant des garanties financières importantes, afin de sécuriser les investissements de nos clients.

Nos clients recherchent soit leur Résidence principale dans le neuf (maisons et appartements), soit leur résidence secondaire (résidence tourisme), mais surtout à effectuer des investissements locatifs pour : se créer un réel complément de retraite, sécuriser sa famille, transmettre un patrimoine de qualité, diminuer ses impôts sur le revenu ou sur l'ISF, ...

Mes compétences :

Conception

Conception bioclimatique

Construction

Permis de construire

Rénovation

Bâtiment basse consommation

Devis

Bâtiment

Etude technique

Maintenance industrielle

Extensions

Bureau d'études

Nettoyage des bâtiments

Economie d'énergie

Menuiseries extérieures

Bardage

Etanchéité

Ravalement bardage

Nettoyage industriel

Portes sectionnelles

Quais niveleurs

Travaux accès difficile

Charpente métallique