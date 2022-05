Pierre-Edouard THIERY

11 années d'expérience commerciale dans le secteur médical hospitalier.



Objectif : Offrir mes compétences à une entreprise qui innove dans le capital equipement, la chirurgie mini-invasive, les nouvelles technologies.



Bonne connaissance du milieu hospitalier, du matériel médical, de l'équipement et des dispositifs médicaux stériles. Maitrise à la fois technique et commerciale. Qualités relationnelles et fibre commerciale permettant de développer une relation privilégiée avec un portefeuille de clients exigeants.





Mes compétences :

Bloc Opératoire

Cardiologie

Commercial

Dispositif médical

Hardware

Médical

Medical device

Vasculaire