Formateur et coach en communication verbale, non verbale et speechwriting.



Profil :

une approche concrète et multidisciplinaire de la communication. Deux mots d’ordre : des solutions pratiques, des résultats tangibles. Plus de 35 ans d'expérience.



Parcours professionnel depuis 1972 :



- Assistant RP, rédacteur concepteur, directeur de création des agences Groupinfo, Parker-Rumrill, Ogilvy & Mather, Universal Communication, Mc Cann-Erickson, Three Points, BIP - Newton21, Columbia Advertising.



- Secrétaire général de l'Association Belge du Marketing Direct et rédacteur en chef du magazine professionnel « Objet Direct". Conseiller en communication du Ministre de la Culture, de l'Environnement, des Sports et de la Santé de la Région de Bruxelles-Capitale et du Recteur de l'Université Libre de Bruxelles.



- Formateur auprès des institutions suivantes : Université Francophone Internationale, Université Européenne d’Ecriture, Formation continue ULB, « Le Soleil Training ».



- Romancier, novelliste, sociétaire de la SADN. Références : http://www.pierre-efratas.com



Références et témoignages professionnels :

http://www.lesoleil.be/references.html

http://www.lesoleil.be/temoignages.html



Mes compétences :

Analyse Transactionnelle

Assertivité

Body Language

Coach

Communication

Communication écrite

Conception

Gestion de conflit

Microsoft Expression

Rédaction

Romancier