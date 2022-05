Responsable du bureau de Pau, je gère une èquipe en direct et m'occupe du recrutement sur le secteur EST des Pyrénées Atlantiques et des Landes. Notre métier (forte spécialisation) gagne à être connu. N'hésitez pas à prendre contact avec moi pour de plus amples détails.



Mes compétences :

Audio

Gastronomie

golf

Video