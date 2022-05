Pierre Elie MVEME

Je suis étudiant en informatique (Master 1) à l'université de Yaoundé 1. Mon expérience et mes capacités se fondent sur mon autodidactique avancé. J'écris mes premiers programmes en PYTHON (Langage de programmation) à 17 ans alors que je suis élève en terminal D (Sciences de la Vie et de la Terre).

Je m'adonne au graphisme, au beatmaking et au Web Designing deux en plus tard et je travaille depuis lors en freelance pour des privés et des associations tel que "DIO ALI: Styliste Modéliste", Voices Of Hope pour qui j'ai développer le site web http://voicesofhopeinitiatives.org et plein d'autres.



Mes compétences :

Dessin

Infographie

Programmation orientée objet

Composition musicale

Web design

Cuisine

Python

Montage vidéo

GIMP

CSS 3

HTML 5

Cakewalk Sonar

C/C++

Ruby on Rails

Joomla

M.A.O