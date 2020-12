Pierre-Emanuel POTERLOT

Je suis une personne fiable, partant avec une énergie forte et un engagement pour n'importe quelle tâche ou défi.

Je suis avide de connaissances et d'une nature curieuse.

Ma force est dans la gestion de relations clients.

J'aime appartenir à une équipe, mais j'obtiens de meilleurs résultats si on me laisse mon indépendance et ma propre initiative.

J'ai une capacité de réactivité devant des délais serrés.

J'apporterai une impulsion dynamique dans le développement des marchés.

Je suis organisé et professionnel.



Formation Œnologique Vins et Champagnes, Spiritueux et Barista.



Mes compétences :

Promotion des ventes

Prospection commerciale

Négociation commerciale

Développement commercial

Communication