Pierre-Emmanuel AMPTIL

Ingénieur d'études et développement pour Proxiad Axe Seine, j’interviens majoritairement dans la mise en place de portail d’entreprise (collaboratif, WCM, RSE, décisionnel, cloud ou orienté métier) avec SharePoint et ASP.NET (étude, configuration et développement).



J'interviens également sur la mise en place de solution décisionnelle avec Business Objects (conception de datawarehouse/datamart, alimentation des données, réalisation d’univers et de rapports)



Je participe à différentes étapes d'un projet :

- Avant-vente / Présentation de SharePoint

- Animation d’ateliers fonctionnels et techniques, recueil de besoins, étude de cahier de charges et analyse

- Rédaction de spécifications fonctionnelles et techniques ou de cahier des charges conjointement avec la MOA.

- Réalisation et développement

- Mise en place des solutions

- Rédaction de documentations diverses

- Transfert de compétences / Formations

- Consulting



Je possède les certifications Microsoft suivantes :

- 70-573 : Microsoft SharePoint 2010, développement d'applications

- 70-541 : Microsoft Windows SharePoint Service 3.0, développement d'applications

- 70-630 : Microsoft Office SharePoint Server 2007, Configuration



Ainsi que la certification SAP suivante :

- Business Objects Web Intelligence 4.1



Mes compétences :

Business Objects

Oracle

SQL

Analyse fonctionnelle

Modélisation base de données

JQuery

PowerPivot

SSIS

PowerView

Office 365

PowerAMC

SSAS

Windows PowerShell

Balsamiq

Microsoft SQL Server

HTML

Microsoft SharePoint

ASP.NET

SharePoint Online

CSS

C#

XML