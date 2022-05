Pierre-Emmanuel BECQ-GIRAUDON

Conducteur de travaux dans une entreprise spécialisé dans l'installation de systèmes de sécurité, j'ai eu l'opportunité début 2005 d'intégrer REXEL. J'ai acquis une solide expérience dans la prescription de matériel d'éclairage et industriel.Mes compétences me permettent d'assurer la vente, la négociations client/fournisseur, ainsi que l'aide à la mise en service. Ces expériences m'ont permis de voir tous les aspects de l'électricité en industrie et milieu tertiaire et ainsi d'acquérir de fortes compétences dans le domaine. Aujourd'hui en poste depuis 7 ans je souhaite découvrir de nouveaux horizons dans ma carrière, je voudrais ainsi m'orienter vers les secteurs d'études techniques, d'achats et d'optimisations des coups ou du suivi d'affaire / gestion de patrimoine dans le bâtiment.



Mes compétences :

Suivi de projet

Courants faibles

Suivi de chantier

Variation de vitesse

EcoDial

Éclairagiste

Informatique

Négociation commerciale

Courants forts

Électrotechnique

Rapsodie

Automatismes industriels

Électricité MT

Éclairage public

Dialux

Électricité

Acheteur

Industrie

Alarmes

Maintenance

Automatisme