Pierre-Emmanuel COCHET

Actuellement en poste, je cherche simplement à étendre mon réseau professionnel et à anticiper les opportunités pour les années à venir.

Passionné par la conception, et le lead dev en PHP-Symfony, et compétant sur un bon nombre d'autres langages et technologies, mon objectifs professionnel moyen terme et de me position sur une forte expertise technique.



Mes compétences :

Titulaire du BAFA

Excel

Photoshop

Génie électrique

Programmation en C

Réseaux industriels

Base de données

PHP

Routage IP

CSS 3

Web design

Node.js

HTML 5

Adobe Illustrator

MongoDB

Symfony3

JavaScript

PHP7

Symfony4

Jenkins