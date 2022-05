Pierre-Emmanuel COGNET

Ingénieur et Entrepreneur :



Ingénieur par goût de la technique, de l'industrie, des environnements complexes aux multiples implications, mais aussi de l'innovation et de la recherche de solutions.



Entrepreneur parce que pour concilier tout cela, il faut constituer et animer des équipes, imaginer des solutions et les réaliser, tout comme proposer, convaincre, arbitrer ou négocier avec un sens aigu du résultat, de la performance et de la qualité.