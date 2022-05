Pierre Emmanuel DANET

Depuis plus d'un siècle, Climalife est le spécialiste européen des fluides frigorigènes pour les métiers du froid et de la climatisation. Son dynamisme et ses engagements en matière de qualité et de protection de l'environnement lui ont également permis d'acquérir une expertise de pointe dans le domaine du chauffage et des énergies renouvelables.



Nous vous accompagnons sur les marchés de l'industrie, du commerce, de l'habitat individuel et collectif, et du tertiaire au travers de gammes de produits et services adaptées à chaque système :

• Fluides frigorigènes - Frigoporteurs / Caloporteurs •Huiles •Matériels •Nettoyage • Brasures • Analyses

•Prestations / Ingénierie.



Climalife bénéficie aussi de la structure du Groupe Dehon, acteur clé de la chimie de performance, pour formuler des solutions innovantes et développer des partenariats spécifiques avec les professionnels, notamment les producteurs, les fabricants/constructeurs, les industriels ou encore les distributeurs.



Des services novateurs développés pour la sécurité et l'environnement, des informations techniques et réglementaires régulières, ainsi que des outils performants, complètent cette offre globale.



Climalife propose ses produits et services dans le monde entier grâce à un réseau de distribution international formé de 13 filiales (Allemagne, Belgique, Pays-Bas, France, Angleterre, Espagne, Hongrie, Suisse, Suède, Italie, Russie, Panama et Roumanie), de bureaux de représentants (Inde, Chine, Singapour et Malaisie) et d’une filiale export, Climalife Galco, pour le reste du monde.