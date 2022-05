Pierre-Emmanuel de Carbonnières

WEBDESIGNER



FORMATION



2009-2010 Ecole IBGS / en alternance

Centre de formation multimédia et internet

Approfondissement de l'apprentissage des langages

html/css, et des outils nécessaires au webdesign

(Dreamweaver, Fireworks, Illustrator, Photoshop).

--------------------------------------------------------------------------

2008 Autoformation en webdesign au centre

Georges Pompidou

Initiation au webdesign (flash/Dreamweaver).

--------------------------------------------------------------------------

2006-2007 Académie Grandes Terres

Ecole de graphisme publicitaire

et communication visuelle

Dessin, illustration, infographie, arts plastiques,

histoire et philosophie de l'art, croquis.

Paris - 11ème arrondissement

--------------------------------------------------------------------------

2005-2006 IRCOM - Institut des relations

publiques et de la communication -

Master - Titre homologué niveau 2

Techniques de communication (vidéo, expression orale,

expression écrite, animation de réunions, P.A.O)

et réflexion sur les enjeux de la communication.

Les Ponts de Cé (Angers).

--------------------------------------------------------------------------

2004-2005 IFP - Institut français de presse -

Licence INFOCOM

Information & communication

Université Paris II

--------------------------------------------------------------------------

2002-2004 Médiation culturelle et communication

DEUG MCC

Faculté catholique de Lille

--------------------------------------------------------------------------

2001-2002 Bac littéraire

Lycée la Malgrange - Jarville (Nancy)





EXPERIENCES PROFESSIONELLES



Novembre à Décembre 2010

Webdesigner chez Bruneau - (Groupe 3 Suisses

International)

Refonte graphique de la boutique ebay Destockage pro

http://stores.ebay.fr/destockage-pro2?_rdc=1

-------------------------------------------------------------------------------

Octobre 2009 à Octobre 2010

Webdesigner chez Otto-Office (Bruneau - Groupe 3 Suisses)

Au sein de l'équipe marketing, design de nouvelles pages html

et de boutiques pour le site otto-office.fr. Rédaction, création et

envoi de mailings promouvant les nouveaux services du site,

ses produits, et des cadeaux (fidélisation client).

Villebon-sur-Yvette (Les Ulis)

-------------------------------------------------------------------------------



Février-Mars 2009

Maquettiste pour le groupe de presse Areion

Graphiste/Maquettiste en intérim sur le magazine Diplomatie,

création du logo et d'une maquette pour un nouveau

magazine.

Paris

-------------------------------------------------------------------------------

2007-2008-2009 - Graphiste Freelance

SnoEvents (agence en communication / évènementiel)

www.snovents.fr

- Création du site internetArray

- Print: Création d'une plaquette de présentation pour un

hôtel de luxe (Ar Velin Avel), de cartes de visite, de flyers

pour des évènements.

Paris

Graphiste pour la compagnie Barberousse (Théâtre)

- Réalisation du logo,flyers, affiches, dossier de presse,

plaquette commerciale, motifs pour tee-shirt, et d'un

dessin animé en flash.

Paris

Club de la presse de Nantes

- Print: Création d'une plaquette de présentation.

Nantes

Radio Fidélité

Conception d'une plaquette de présentation et de la grille

des programmes 2008 et 2009.

Nantes

-------------------------------------------------------------------------------

Avril-Mai 2006 IFAP

Chargé de communication

- Institut de formation à l'assistance aux personnes -

Stage: réalisation d'une plaquette, de tracts, d'un logo, et

autres produits de communication. Rédaction de communiqués

de presse.

Paris

-------------------------------------------------------------------------------

Juin 2005 La Cité Numérique

Stage, recherche de visuels, assistant en photographie,

travail en P.A.O, observation des différentes activités liés

à la communication.

Mes compétences :

Intégration html

Responsive Design

Conception graphique