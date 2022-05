Pierre-Emmanuel DUCHET

33 ans dexpérience en machines spéciales dans les secteurs suivants :

- Robotique peinture et traitement de surface

- îlots robotisés

- îlots de manutention et de chargement de TROLLEY pour

l'aéronautique

- montage de soudure sous presse pour l'automobile

- montage MAG / MIG

- ferrage et charpente métallique dans le secteur de la manutention

(pont roulant)

- modification de machine dans de nombreux secteurs industriels,

allant de la chimie à l'alimentaire de l'écologie au bâtiment et

travaux publics.





Mes compétences :

PROJETEUR MACHINE SPECIALE

DESSINATEUR CAO/DAO (AUTOCAD/SOLIDWORKS)

Autocad

Solidworks

CATIA

Microsoft Word

Microsoft Excel