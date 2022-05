Pierre-Emmanuel FAVRE - DAF/CFO

Doté d’une bonne capacité d’adaptation et d’une grande puissance de travail, j’aspire à travailler dans des environnements exigeants et ambitieux.



Solide expérience dans les métiers du chiffre :



► DAF (Directeur Administratif et Financier)

► Commissariat aux comptes cabinet big four

► Expertise comptable

► Audit

► Pilotage de processus budgétaire

► Contrôle de gestion / Analyse des marges

► Contrôle financier / Contrôle interne

► Consolidation / Reporting

► Optimisation des coûts / Création de valeur

► Gestion de trésorerie / Amélioration du cash-flow

► Conseil aux entreprises

► Direction générale de business unit



Environnements très divers :



► Industrie / services

► BtoB / BtoC

► France / International.



Sensibilisation à l’Intelligence Économique comme facteur clé de performance de l’entreprise :



► Veille concurrentielle

► Gestion stratégique de l'information

► Aide à la décision

► Protection du patrimoine informationnel de l'entreprise

► Renseignement économique

► Orientation 'Intelligence économique' marquée, pour donner à l'entreprise un réel avantage concurrentiel !



Mes compétences :

Reporting financier

Finance

Consolidations

Due Diligence

Audit

Gestion

Rigueur - Digne de confiance

Management