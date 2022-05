Pierre-Emmanuel GARCIN

UN CABINET D'EXPERTISE SOCIALE ET PATRIMONIALE



Aujourd’hui, la protection financière des personnes englobe des sujets fondamentaux comme la prévoyance (décès, arrêt de travail, invalidité), la retraite, l’épargne et la transmission du patrimoine.



Des questions se posent auxquelles il faudra répondre comme :



1 - A quoi ai-je réellement droit, en cotisant toute ma carrière à mes régimes obligatoires ?

2 - Que vais-je vraiment toucher à la retraite ?

3 - Quels sont les différents moyens mis à notre disposition pour préparer notre retraite individuellement?

4 - Comment payer moins d'impôts ? et surtout que représenterait notre économie d'impôt par an à l'euro près?

5 - Comment protéger ma famille face aux différents aléas de la vie ?

6 - Si je deviens indépendant, est-ce acceptable que mes enfants assument financièrement ou que mon patrimoine, acquis au cours d'une vie, soit impacté ?

7 - Comment optimiser financièrement et fiscalement mon épargne ?

8 - Par quel biais transmettre mon patrimoine à mes proches en évitant une fiscalité toujours plus lourde ?



Mes compétences :

Capacité d'adaptation forte

Management transversal