Pierre Emmanuel KOUAMÉ

Commercial de 22 ans, Dynamique, Créatif, et ayant le sens du challenge. En recherche active d'une alternance en tant que chargé de communication ou assistant commercial et marketing dans le cadre d'un bac+3 commerce/marketing.



Fort d'une expérience de + d'un an en tant que commercial sédentaire et animateur commercial, je manifeste un intérêt particulier pour le marketing et la communication. Convaincu que la maîtrise de la communication web est désormais incontournable pour une entreprise de nos jours, c'est avec envie et détermination que je ne cesse de me former à l'utilisation de logiciels tels que indesign et illustrator.

Amoureux de musique et de fitness j'ai dû très tôt prendre les devants et assurer ma propre communication web afin de promotionner mes créations musicales.



Mes compétences commerciales acquises, mon amour pour la communication et le marketing opérationnel ainsi que mon sens du relationnel me permettront d'être un atout pour la mise en place de la stratégie communication et une force de proposition dans une équipe déjà en place.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Prezi

Gantt

Vente

Encaissement

Facturation

Relations clients

Community management

Réalisation de devis

Suivi commercial et administratif

Prospection commerciale

Négociation commerciale