Pierre Emmanuel LECOQ

Une expérience de 20 ans dans la distribution de capteurs, automates, PC industriels, Logiciels de supervision SCADA et gestion de production MES, réseaux Ethernet industriels, réseaux 3/4G et la révolution du cloud computing, m'a permis d'avoir une bonne vision d'ensemble de l'industrie avec ses contraintes et ses standards.



Je me suis orienté les 5 dernières années sur le marché du Transport et les projets 3/4G conséquents et complexes où la valeur ajoutée, le coût total d'exploitation et le retour sur investissement sont clés.



Mes compétences :

Suivi clientèle

Développement de partenariats

Négociation commerciale

Gestion de projet