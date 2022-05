Diplômé en ingénierie mécanique de l'école des Mines de Douai et de l'ENSCI en innovation et design, je cherche et pense les paradigmes du monde industriel de demain. Afin de construire et d'illustrer cette recherche, je créée depuis 2013 une entreprise qui vise à démocratiser les technologies de prototypage rapide et de redonner le pouvoir de création au grand public.



Mes compétences :

Catia