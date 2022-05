Pierre-Emmanuel PASSELEGUE

Depuis plus de 15 ans, au sein du cabinet EY:

- J'accompagne de jeunes entreprises innovantes et des sociétés cotées à forte croissance dans leurs différents stades de développement,

- Je travail dans un environnement international: en charge de filiales de groupes étrangers, 3 ans d’expérience au sein du bureau australien de Sydney, expertise sur différents référentiels comptables (IFRS, US GAAP).



Spécialités

Jeunes entreprises innovantes, filiales de groupes, levées de fonds, IPO

J'ai une expérience approfondie des problématiques propres aux entreprises innovantes en forte croissance : particularités comptables et financières, particularités fiscales (et notamment CIR & statut JEI), particularités juridiques (levées de fonds, BSA, BSPCE, Actions de préférences…), bonnes pratiques en matière de gouvernance.



Mes compétences :

CIR

JEI

Start up

Fiscalité

Finance

Contrôle interne

Conseil

Comptabilité

Audit