Pierre-Emmanuel PICARD

Je suis rêveur, idéaliste, passionné, curieux, ambitieux, geek, créatif. Passionné depuis mon enfance par les domaines culturel, créatif et artistique, c'est avec détermination et motivation que j'ai décidé de me lancer dans des études artistiques. Souhaitant et curieux de découvrir tout ce qui touche au monde de la création (web, print ...), c'est avec un regard neuf, vivant et original que je réalise chacun de mes projets.



Curieux, polyvalent et ouvert d’esprit, je fais preuve de créativité afin de m’adapter à des commandes de natures différentes. Je pense avoir la capacité d’insuffler de nouvelles perspectives à un projet, d’assurer une bonne interaction avec les clients en comprenant et interprétant leur demande. Je sais travailler en équipe et je souhaiterais développer de nouveaux concepts et idées pouvant correspondre à l’image de marque du client.



Mes compétences :

CSS

Design graphique

HTML

Création

Adobe Creative Suite

Adobe InDesign

Adobe Photoshop

Adobe Illustrator