Pierre-Emmanuel RAFROIDI

Avec une expérience de 10 ans acquise dans une société de référence en terme de volume de production, d'innovation et de réactivité dans les postes de Directeur de Post-Production, de Directeur de Production et de Chargé de Mission, je suis aujourd'hui expert en conduite de projet, management , paysage audiovisuel Français et International.



En 2006 j'ai rejoint le groupe Marc Dorcel SA pour y développer le service Post-Production, en 5 ans le pôle est passé de 1 à 10 collaborateurs et à multiplier par 4 son volume de production. En quelques mois j'ai récupéré la gestion du service Production me permettant ainsi d'être à la création, au développement et à la livraison de projet tel que la production de Films, d'émissions TV, de contenus promotionnels, de contenus VOD. Mais également de missions spécifiques comme celles liées aux nouveaux médias, terrain sur lequel Marc Dorcel SA a toujours été précurseur (Passage au Blu-Ray, Réalisation 3D, Gestion et Lancement de plateformes VOD directement chez les opérateurs, Captation en 360°). En charge des budgets, des calendriers et de la distribution j'ai pu activement contribuer au développement Mondial de la société.

J'ai également occuper pendant 2 ans un poste de Chargé de mission auprès de la direction pour conduire des projets stratégiques et sensibles comme le lancement technique et éditorial de plusieurs chaînes Pan-Européenne, le développement et la création d'un réseau de boutiques physiques, la création de nouveaux bureaux, etc ...



Depuis 15 ans au sein de groupe comme UGC, MK2 et MARC DORCEL SA j'ai eu l'occasion d'avoir plusieurs postes à responsabilités, de me familiariser avec la mise en place d'un cahier des charges évoluant chaque semaine en fonction des sorties et des nombreuses avant premières, de suivre une formation au coaching en Management pendant 5 ans, d'élargir de façon significative mes connaissances en Post-Production, en Production et en développement stratégique.

En parallèle j'ai travaillé en tant que Assistant réalisateur, Scripte et chargé de production sur différents courts et longs métrages dans le cinéma traditionnel. Je suis président d'une compagnie de Théâtre qui produit des spectacles jeunes et tout publics depuis 2009.



Fort de cette expérience j'ai pu développer des compétences de Manager, de Chef de projets. J'ai une très forte capacité d'adaptation et je sais répondre à une forte pression.



Mes compétences :

Gestion de Projets

Management

Capacités d'adaptation

Sens Relationnel

Paysage Audiovisuel Français et International

Microsoft Pack Office