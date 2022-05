Pierre EMPERADOR

Je suis né en 1988 près de la ville de Tarbes (capitale du magret de canard).

De 2006 à 2008 j'ai suivi une formation de concepteur-designer graphique à l'école Axe Sud puis de 2008 à 2010 une formation en concepteur multimédia (webdesign, programmation, 3d et vidéo) à l'ETPA.

J'utilise différentes techniques et outils de travail en essayant de mélanger sensibilité et émotions, concret et abstrait afin de créer un impact aussi bien visuel que propre à la personne en faisant appel à son imagination et à sa propre sensibilité.



Mes compétences :

Toulouse

Motion graphics

Art Direction

Motion design

Video

Design

Freelance