Comme mon profil me présente je suis Pierre Engombe, Étudiant en terminal de fin de cycle de graduat en économie Option gestion pétrolière à l'institut du pétrole et du gaz IPG en sigle, i am bachebor and my brithday is september 13, je suis un passionné du pétrole toute ma vie j'aimerais manipulé cette source d'énergie, travaillé dans une entreprise pétrolière contribué à son objectif, la courtoisie, la galanterie, la volonté, am plucky in the work, adepte aux changements et à l'évolution d'une organisation.

Mon souci est fondé sur le principe de AEIEP qui signifie: d'être Accepter, Ecouter, Initier, Encourager et Protéger.



Mes compétences :

Gestion

Electricité