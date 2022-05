Jeune diplômé d'un BTS aéronautique je cherche un emploi dans la région de Toulouse.

Originaire de Lyon je me suis installé sur Toulouse pour maximiser mes chances de trouver un emploi épanouissant.

Motivé et disponible tout de suite, j'aimerai donner le meilleur de moi-même dans ce domaine qui est ma passion et commencer dans le monde du travail et de l'aéronautique.