Pierre-éric ANGELÉ-HALGAND

Ma trajectoire professionnelle privilégie le travail associatif et l’action sur le capital humain en cohérence avec les valeurs de solidarité, de tolérance, de loyauté au service des autres, qui sont les miennes.

Je dispose d’une solide expérience dans l’accompagnement d’équipes et la conduite de projets collectifs,

grâce à mes engagements professionnels antérieurs : éducateur sportif auprès de jeunes en situation de

handicap ou de difficultés sociales, direction générale d’une association intercommunale, pilotage de

réseaux associatifs, conseils aux associations, etc. Ce parcours au carrefour du sport et du social m’a

permis de développer un savoir-faire précieux de pédagogue et de construire une expertise dans des

secteurs associatifs en mutation.