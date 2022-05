Pierre-Eric MAILLARD

Energéticien spécialiste solaire thermique et thermomécanique.

Plus de 10 ans d'expérience dans le solaire thermique, 4 dans la technologie Stirling et les hautes températures en solaire, 3 dans le microéolien et 2 dans les sites isolés.

J'aime beaucoup les projets spéciaux, les challenges, les idées conceptuelles qui ne semblent pas trouver de solution technique, bref les "moutons à 5 pattes"...



Mes compétences :

CAO

Résistance des matériaux

Thermique Énergétique