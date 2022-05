Pierre ERMINE

Dessinateur indépendant passionné par l'Architecture.

Je mets mon expertise et ma maîtrise des outils 3D au service des entreprises et des particuliers. Je réalise chaque prestation sur mesure afin de répondre au mieux à vos contraintes et à vos attentes.L'infographie 3D est un moyen de concrétiser un projet et de le rendre visuellement attractif.

http://pierreermine.daportfolio.com/



Mes compétences :

Traitement photos de perspectives 3D

Connaissance des normes du bâtiment

Réalisation d’avant projet