Pierre-Erwann MEYER

Diagnostics territoriaux : gestion des risques, santé publique, social, éducation, commerce, transports.

SIG : analyse des besoins, modèle conceptuel, analyse spatiale, géotraitements, aide à la décision.

Géomarketing : étude de zone de chalandise, prospection de marchés locaux, stratégies d'implantation.

Cartographie : décisionnelle, création de cartes thématiques et statistiques atlas commenté.

Statistiques : descriptives, inférentielles, analyse multivariée (connaissances).

Enquêtes : projet et préparation, questionnaires, terrain et encadrement, analyse, rédaction, restitution.



Informatique :

- Bureautique et PAO : Office, Photoshop, InDesign, Mediator.

- SIG et Cartographie : ArcGis 9.3, MapInfo, GeoConcept (notions), C&D Arctique, Philcarto, Illustrator.

- Bases de données et Statistiques : Access, Geodatabase, SPSS.



Langue : Anglais : niveau intermédiaire.