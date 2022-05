Pierre ESMEL

Né le 13 août 1960 de nationalité ivoirienne,

Ingénieur routier et économiste des transports (Ecole Nationale Supérieure des Travaux Publics de Yamoussoukro et LET de Lyon), carrière professionnelle essentiellement consacrée au secteur des transports. Elle a débuté d’abord par la mise en œuvre de la politique des transports à travers les services de production et de délivrance des titres de transport puis dans la coordination des transports terrestres et les relations extérieurs qui m’ont permis non seulement d’avoir une vue transversale des problèmes du secteur, mais aussi de m’enrichir des expériences d’autres pays. Ces expériences m’ont facilité l’exercice de planificateur stratégique des transports que j’ai eu à occuper.

Je suis actuellement Directeur des Opérations Techniques à l’Observatoire de la Fluidité des Transports, structure transversale qui veille à la fluidité et à la continuité des transports. A ce titre, je m’occupe de la planification stratégique du secteur et de l’évaluation périodique de ses activités.

En plus de ces activités dans l’administration, j’enseigne les transports terrestres (couvrant entre autres l’organisation technique et économique des transports, le rôle des pouvoirs publics et des partenaires privés dans les transports, la législation et la réglementation des transports, élaboration et mise en œuvre des politiques de transport) et les techniques des transports (couvrant entre autres la planification stratégique des projets de transports et l’exploitation des entreprises de transport).

Enfin, cette somme d’expérience m’a permis de mener :

- des missions d’études pour le compte de la CEDEAO, l’UEMOA ;

- des dans les bureaux d’études en tant qu’expert transport et économiste des transports ;

- des missions de formulation de projet pour le compte l’UE ;

- des missions d’identification de projet pour la Banque Mondiale.

Il assume actuellement les fonctions de:

- Secrétaire permanent du Comité National de Facilitation des Transports et Transit inter-Etats,

- Coordonnateur du projet de construction de postes de contrôle juxtaposé,

- chargé de cours à l'Ecole Supérieure de Commerce et d'Administration de Yamoussoukro.



Il a effectué plusieurs études pour le compte de l'Union Européenne, de la Banque Mondiale, des Organisations sous-régionales et de structures privées et publiques



Mes compétences :

Economie

Economie des transports

Facilitation

Planification

Planification des transports

Transport

Transports