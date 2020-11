Pierre ESTEVE

Issu dune formation commerciale, je manage des équipes depuis de nombreuses années.



Sur mes postes précédents, jai dirigé plusieurs centres de profit, pris des décisions, écouté, recruté et animé mes collaborateurs (jusquà 30 personnes) tout en mettant en place les process des enseignes sur des marchés très concurrentiels. Les quelques enseignes dans lesquelles jai travaillé mont fait progresser dannées en années.



Je possède une bonne maîtrise des outils informatiques et une sensibilité aux chiffres ainsi quà la gestion. Je suis habitué aux tableaux de bord ainsi quaux divers reporting.



Je pratique beaucoup de terrain avec un contact permanent avec mes équipes.

J'ai pu participer à l'agrandissement et ouvertures/relocalisation de 5 magasins au cours de mon expérience



Mes compétences :

Management

Gestion des ressources humaines

Gestion des stocks

Direction de centre de profits

Gestion administrative