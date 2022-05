Pierre Et Marie CURIE

Boumpointcom, la boutique 100% prêt à porter et sous-vêtements masculins en Midi-Pyrénées. 80% de ma clientèle ... est ... féminine ! car ce sont principalement les femmes qui achètent pour leurs hommes. C'est pourquoi notre approche clientèle est très ciblée et axée sur l'écoute et la découverte du client. C'est ce qui rend notre activité passionnante et enrichissante !



Proche de nos clients par notre petite structure et soucieux de proposer les dernières tendances, nous sélectionnons au travers de salons et de showrooms, les coeurs de collections des différentes marques Arthur, Delahaye, Mexx, Pull-in, Hom et Aigle.



Au delà du prêt à porter, nous avons beaucoup de plaisir à rencontrer nos clients dans un cadre plus convivial lors d'évènements ponctuels tels que des expositions d'artistes avec vernissage, nocturnes etc...



Mes compétences :

COMMERCE

Conseil

Conseil en image

Maroquinerie

Prêt à porter

Relooking

Vente

Vêtements