Pierre ETCHEGARAY

Ingénieur Energies Renouvelables / Chef de projet

Gestion plusieurs projets/études en parallèle,

Adaptation aux métiers pluridisciplinaires et aux réglementations en vigueur,

Solution technique adaptée aux contraintes (normes, technologie, CCTP, etc.),

Dimensionnement systèmes photovoltaïques complets

Rédaction de cahier des charges,

Réponse à appels d'offres

Visite technique sur site avant-projet

Élaboration/Gestion de budgets

Rechercher, consulter et sélectionner un prestataire de service/travaux,

Planification de chantier

Management d'équipes techniques, gestion d'approvisionnement de matériels

Suivi de chantier jusqu'à livraison



Après l'obtention d'un master pluridisciplinaire dans les énergies renouvelables, je me suis spécialisé dans le solaire photovoltaïque. Plus de 4 ans sur des projets en site isolé, puis en connecté réseau pour de grandes centrales en toiture m'ont permis de maîtriser tous les aspects de la réalisation de centrales PV tant du point de vue administratif que technique. J'ai donc fais évolué ma carrière d'ingénieur spécialisé vers le rôle de chef projet constructions photovoltaïques.

Je possède également une expérience de thermicien lors de laquelle j’ai effectué de nombreux dimensionnements, chiffrages et bilans thermiques d’installations collectives (chauffage, CVC, RT).



Mes compétences :

Chef de projet

Énergies renouvelables

Photovoltaïque

Solaire

Solaire photovoltaïque

Gestion des stocks et approvisionnement

Veille technologique

Bureau d'études

Gestion de projet

Diagnostic de performance énergétique