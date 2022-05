Pierre-Etienne ANDRIOT

Ayant terminé avec succès ma License Professionnelle « Conducteur de Travaux en Bâtiment » à l’IUT Joseph Fourier à Grenoble (38).



Déjà titulaire d’un BTS Etudes et Economies de la Construction, j’ai acquis une expérience à travers différents stages (ci-dessous) qui m’ont permis de définir mon projet professionnel : devenir Conducteur de Travaux.

- Assistant architecte au sein du cabinet Béal-Granjon, Chalon-sur-Saône. Cela m’a montré et appris le métier ainsi que l’univers de l’étude et l’élaboration de divers bâtiments.

- Economiste du Bâtiment au sein du cabinet IEBAT, Montceau-les-Mines. Je suis entré au cœur du métier au travers des différentes responsabilités que l’on m’a confié : la restauration d’une copropriété à Chalon-sur-Saône et l’élaboration d’un métré pour la construction d’un gymnase à Givry en Saône et Loire.

- Assistant conducteur de Travaux au sein du groupe Eiffage Construction, Bourgogne à Nevers. J’ai effectue une formation qui me permet de rentrer dans la vie active. J’ai ainsi participé à la responsabilité du contrôle des travaux, des hommes, des fournisseurs et du planning pour la construction d’une maison de retraite du type EHPAD de 186 lits.



Un emploi d’assistant ou de conducteur de travaux, complété par ma formation d’économiste de la construction et collaborateur d’architecte, serait pour moi la concrétisation de mon projet professionnel. Cela me permettrait d’acquérir l’expérience indispensable au métier de Conducteur de Travaux.



Mes compétences :

Autocad

logiciel autocad

Microsoft Excel word

Microsoft Project

Word – Powerpoint