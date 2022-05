Pierre-Etienne CASSAGNAU

En fin d'IUT et avec l'appui des stages effectués pendant cette formation, mon projet est clair et une opportunité pour partir à l'étranger m'est offerte. La licence Conception et Intégration de Systèmes et Produit Multimédia m'a proposé de partir étudier dans une université en Irlande (à Carlow) afin de valider un Bachelor of Science in Computer Systems Management.



De retour d'Irlande, l'entreprise de Surf RipCurl accepta ma candidature en tant que stagiaire durant 5 mois. Ma mission était d'aider les utilisateurs ainsi que de préparer les ordinateurs pour les futurs employés (Windows, Mac, Lotus Notes).



Après une troisième année de Licence effectuée à l'université de Bordeaux 1, j'ai opté pour un changement d'infrastructure en intégrant l'école supérieur IngéSup en ING2 Systèmes, Réseaux et Télécommunications en alternance. Je suis actuellement chez Sogeti (filiale du groupe CapGemini) pour un contrat de professionnalisation de deux ans en parallèle à la suite de mes études.



Durant cette alternance, j'ai pu intégrer une équipe au sein du projet ERDF. L'infogérance d'une entreprise aussi importante est une expérience très enrichissante. J'ai tout d'abord commencé par la création de nouveaux environnements virtuels ou physiques ainsi que la gestion d'un Plan de Reprise d'Activité.

Au cours de l'année, j'ai pu changer service afin de me rapprocher plus des systèmes d'exploitation pur. Cette expérience m'a permis de développer une plus grande faculté d'adaptation avec la différenciation des tâches qui m'étaient demandées.

Afin de valider mes études, un travail en mode projet m'a été confié avec comme but, une harmonisation des méthodes de developpement au sein de Sogeti pour que le client soit au même niveau que l'infogérant.



Mes compétences :

AIX/SOLARIS

VMware vSphere

Linux Redhat

Plan de Reprise d'Activité

Restauration Système

AIX

Virtualisation

Communication

Windows

VMWare

Linux

Architecture SI

Gestion de projet

Sauvegarde

Tivoli Storage Manager

NAS

NetApp

SAN