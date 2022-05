Pierre Etienne DEBAILLEUL

Je suis titulaire d’un Diplôme National d’Art Plastique,

Option Communication (DNAP) à l’Ecole d’Art de Cambrai (59).



Durant ma formation, j’ai reçu un enseignement sur les métiers

de la communication graphique. J’ai donc développé des compétences

dans le domaine du graphisme, de la typographie et de la mise en page.

De plus j’ai appris de façon autodidacte le montage vidéo, et la création web.



J’ai déjà travaillé au sein d’un atelier de photographe en tant qu’ assistant

photographe et graphiste. Mes missions étaient d’ effectuer les retouches ,

la mise en page de planches, la création d’arrières - plans pour des incrustations,

la création de l’identité visuelle de l’atelier, la création de publicités (print) et de mailing.



J’ai également une expérience d’une année au sein d’un atelier d’artiste

où j’ai eu la responsabilité de la communication et l’identité visuelle de l’artiste.

Durant ce stage, j’ai également travaillé en coordination avec l’artiste afin

de trouver des lieux d’exposition dans différents pays. Une fois les oeuvres exposées,

je communiquais sur celles-ci en photographiant, en filmant, rédigeant et mettant en pages

des dossiers de presse.



Je suis polyvalent, rigoureux, créatif, minutieux et surtout motivé.

Je suis continuellement à la recherche de nouvelles connaissances et compétences

afin de faire évoluer ma pratique.



Mes compétences :

Microsoft Word

Adobe Photoshop

Adobe Indesign

Adobe Illustrator

Adobe After Effects

Final Cut Pro

Adobe Encore

Adobe Dreamweaver

Adobe Flash CS6