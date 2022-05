Pierre-Etienne LARROUS

Depuis dix ans, j’ai acquis des compétences aussi riches que diverses qui m’ont amené à occuper les postes de réalisateur, cadreur, monteur et superviseur d’effets spéciaux numériques. Je suis spécialisé en motion design et en création 3D, mais je suis tout aussi habilité à la prise de vue en tournage. J’ai à mon actif la réalisation de clips musicaux, court métrages, documentaires animaliers, vidéos institutionnelles et publicitaires. J’ai également participé à de nombreux projets en tant que technicien effet spéciaux et animation digitale sur des long et courts métrages.



Voici une brève présentation de mes compétences que je vous invite à retrouver dans ma bande démo :



https://www.youtube.com/watch?v=mGSadmSxb2c



- Cadrage terrestre et sous-marin (tout type de caméra numérique)

- Captation live multi-cam

- Montage

- Animation - Motion design 2D & 3D

- Compositing & Sculpture digitale



Mes compétences :

Zbrush

Adobe Photoshop

Etalonage

Compositing

Effets spéciaux

Réalisation audiovisuelle

Modélisation 3D

Adobe After Effects

Adobe Premiere

Montage vidéo

Prise vue en multicaméra

Ecriture scénario

Prise de vue sous marine

Prise de vue vidéo

Réalisation de Découpage technique