Diplomé d'un Master 2 HSQE et possédant plusieurs expériences significatives dans ce domaine, je suis ouvert à toutes propositions alliant des responsabilités en environnement et en sécurité.



Fort de mes expériences, communicatif, autonome et rigoureux, j'aimerai partager mes compétences et mon enthousiasme au maintien du respect de l'environnement et de la sécurité.



Bien que l'analyse et la méthode soient requises en tant que qualités à cette fonction, la mise en pratique sur le terrain est essentielle à mes yeux.



Mes compétences :

Qualité

HSE