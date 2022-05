Pierre-Etienne SWEERTVAEGHER

Bonjour,



Commerçant dans l'âme , je suis en quête de nouveaux challenges.



J'aime le contact à la clientèle de tous genres cela me permet de faire un métier où mes journées ne sont jamais les mêmes.

" quoi de plus agréable que de travailler sans se rendre compte du temps qui défile"

Je suis un compétiteur, d'un naturel très souriant et dynamique .

Ambitieux je me donne souvent les moyens de réussir par mes facultés d'adaptation et par mon envie de fédérer mes équipes.



L'important pour moi est : le respect , la rigueur , le dépassement de soi dans la bonne humeur et dans un esprit de partage.



Cordialement.



Mes compétences :

Management commercial

Négociation commerciale

Développement commercial