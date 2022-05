Pierre EVE

Responsable Technique au sein de la société SAI en Chine, societe specialisee dans l’etude et fabrication de solution d’insonorisation et d’optimisation des performances dans les secteurs de l’energie et l’industrie, je suis actuellement à la recherche d'un poste d'ingénieur en France ou a l’etranger.

Fort de 6 années d'expérience en gestion de projets dans le domaine de la chimie pour le compte de Mersen en Chine, je suis particulièrement intéressé par les sociétés de services à l'Energie, l'Oil&gas, l'Aeronautique,...





Mes compétences :

Team Leadership

Esprit d’analyse et capacité de synthèse

Négociateur

Management de projets complexes