Pierre EVRARD

Bonjour,

Ma formation d'aide- comptable en poche , j'ai un projet pour les dix années à venir. M'intégrer dans une PME , et partager mon expérience . Je peux le faire vite et bien. Ainsi , les domaines de la gestion, de la formation et de la communication (en français;langue maternelle , et anglais (B2) ou néerlandais B1) me sont familiers.

Ma voix est un atout.





Mes compétences :

Outils informatiques

Gestion des connaissances

Tempo

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Outlook

Microsoft Excel