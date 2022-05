Pierre-Fabien DEBRIS

Formation première:

Ingénieur ENSEA



Formation actuelle:

Actuellement en Mastère spécialisé en Management de Projets Technologiques



Compétences:

Double compétence en Technologie et Management:

Spécialisation Réseaux et Telecoms

Haut niveau en informatique de programmation (C, C++, Java)

Administration, Sécurité et Architecture de Réseaux



Objectifs Professionnels:

gestion de projet et/ou Conseil en stratégie y compris à l'international.



Mes compétences :

Electronique

Informatique

Ingénieur informatique

Management

Réseaux Telecoms

Sports

Telecom

Télécoms