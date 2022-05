Pierre FABRY

MANAGEMENT /COMMUNICATION INSTITUTIONNELLE, POLITIQUE ET INFLUENCE

• Management : Direction, organisation, optimisation process, recrutement. Définition stratégie/objectifs, coordination équipes. Gestion RH et budgétaire. Représentation professionnelle

• Communication politique et influence : stratégie, conseil, recommandations communication interne et externe, RP/PR, actions institutionnelles ; conception stratégie messages et outils, coordination/pilotage

• Relations institutionnelles : expertise milieux politiques et institutionnels (Ministères, Parlement, collectivités territoriales...), des politiques publiques et des problématiques locales, des médias (nationaux et locaux, écrits et audiovisuel), des organismes et syndicats professionnels. Tissu relationnel dense



• Qualités managériales

• Organisé et méthodique. Sens de l’humain, écoute et esprit d’équipe.

• Compétences rédactionnelles et éditoriales fortes



Membre d'associations de collaborateurs de cabinets.



Mes compétences :

Conseil en communication institutionnelle & influe

Management