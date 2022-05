Pierre FAMECHON

Créateur et gérant de plusieurs sociétés dans le développement et l'édition de logiciels. Développement de la gamme de logiciels Tous Comptes Faits.



Activités de conseil et de formation dans le domaine de la gestion financière.

Activités de conseil, d'expertise, de formation et de management dans le domaine du développement de logiciels (MacOS, iOS, Web, Windows).



Mes compétences :

Finance d'entreprise

MacOS X

Développeur

Gerant

IOS development