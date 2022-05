Pierre FARES

Architecte d'enterprise expérimenté avec de solides acquis en gestion de comptes et d'offres, j'ai eu l'opportunité d'intervenir dans la réalisation de projets d'envergure auprès d'un large panel d'acteurs majeurs du marché dont BNP Paribas, Société Générale, Nomura et SCOR pour le secteur financier, SFR pour les Telco et divers ministères pour le secteur public.



Je suis diplômé d'un DEA en Intelligence Artificielle (Paris VI). J'ai commencé ma carrière en créant mes propres sociétés de conseil en services informatiques et du bâtiment. J'ai ensuite intégré Capgemini où j'ai passé 13 années en tant qu'Architecte d'Enterprise pour une large clientèle internationale. J'ai été responsable des activités de pré-vente, de la définition et de la mise en œuvre de stratégies de comptes. Je suis à l'aise dans la mise en place de projets internationaux ainsi que de la gestion d'équipes. Actuellement, j'assure un rôle d'Account Executive au sein d'OCTO Technology pour les services bancaires.



Mon expérience comprend un large éventail de technologies et de solutions sectorielles:

- Services financiers, banque de détail, établissements de crédit et asset management.

- Services publics, ministère des finances, de l'intérieur et de l'éducation nationale.

- Ingénierie, tourisme, construction, santé, gestion de la relation client.

- Schémas directeurs, urbanisation et programmes de transformation digital.

- Conception de systèmes de distribution multicanaux

- Conception d'architectures SOA / REST, à base d'Open data et d'Open API



Mes compétences :

Transformation SI

Urbanisation SI

Offres commerciales